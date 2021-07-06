Трансгендерная женщина из России выиграла дело в ЕСПЧ о компенсации за ограничение родительских прав

Суд в Страсбурге постановил выплатить россиянке почти 11 тысяч евро.

Россиянка, личность которой не раскрывается, жаловалась на то, что ей в судебном порядке ограничили возможность видеться с детьми. Это произошло после того, как заявительница, будучи мужчиной, развелась и сделала операцию по смене пола. Ее бывшая жена, в свою очередь, обратилась в суд. Она утверждала, что трансгендерный переход ее бывшего мужа нанес «непоправимый вред психическому здоровью и нравственности» детей, а также мог привести к их неполноценности.

Российские суды поддержали эти доводы. Однако в Европейском суде по правам человека сочли, что ограничение родительских прав трансгендерной женщины нарушил ее право на уважение семейной жизни, а также привел к дискриминации. Так, в решении указывается, что российские власти не изучили внимательно всю ситуацию в семье и не уделили должное внимание правам заявительницы. Кроме того, в ЕСПЧ убеждены, что суды не учли последствия для детей из-за прекращения общения. Наконец, суд в Страсбурге пришел к выводу, что трансгендерную женщину дискриминировали, в том числе, из-за смены пола. Это судебная коллегия сочла неоправданным.

Дело о родительских правах трансгендерного человека из России стало первым, по которому ЕСПЧ вынес свое решение.