Председатель «Яблока» призвал руководство краснодарского изолятора выдать запрошенные документы Пивоварова

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков призвал руководство краснодарского изолятора незамедлительно выдать запрошенные документы Андрея Пивоварова, выдвинутого от партии на выборы в Госдуму. Об этом он заявил в эфире «Эха Москвы».

«Я прямо в эфире обращаюсь к руководству Федеральной службы исполнения наказаний и соответствующего учреждения (СИЗО-1 Краснодара), где находится Пивоваров с тем, что не надо чинить препятствия для того, чтобы человек не ограниченный в своих правах, мог принимать участие в выборах», — заявил Н.Рыбкова.

Председатель партии «Яблоко» также считает, что попытки ограничить политическую конкуренцию административными методами могут иметь плохие последствия.

«Это относится ко всем другим государствам и органам, которые могут сейчас чинить препятствия кандидатам от «Яблока», не выдавая те или иные справки. Не нужно административными методами ограничивать политическую конкуренцию, ни к чему к хорошему это не может привести», — подчеркнул он.

Ранее администрация СИЗО-1 Краснодара отказалась выдать копию паспорта бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову, которого партия «Яблоко» согласилась выдвинуть на выборы в Госдуму в Краснодаре.