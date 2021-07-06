На Камчатке разбился пассажирский самолет. На борту находились около 30 человек

АН-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, незадолго до запланированной посадки перестал выходить на связь с диспетчерской.

Найти обломки разбившегося самолета удалось только спустя несколько часов. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, одна часть фюзеляжа оказалась на склоне сопки, а вторая в море в 4 километрах от побережья. Основная часть самолета все еще находится под водой. На место должны приехать водолазы.

На кадрах крушения, которые распространило МЧС, видно, что самолет врезался в верхний край отвесной скалы, на месте столкновения заметны осколки фюзеляжа и обгоревшие деревья.

Основной версией причины крушения АН-26 на данный момент считаются плохие погодные условия, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также не исключается отказ работы бортовой электроники. Самолет был в эксплуатации с 1982 года, у него был действующий сертификат летной годности, однако истечь он должен был уже через два месяца.

По предварительным данным, все, кто находились на борту, а это 28 человек, включая ребенка, погибли.

Сейчас спасатели вынуждены были приостановить поисково-спасательные работы из-за неблагоприятных погодных условий. Как ожидается, поиски пассажиров продолжатся завтра утром.

После крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

На место крушения уже вылетел губернатор края, министр транспорта и глава Росавиации.