Европейские издания пишут о низких темпах вакцинации в ЕС

Французская Le Tepms анализирует попытки европейских властей по продвижению идеи вакцинации. В отличие от американских штатов, где людей заманивают бесплатными гамбургерами и пивом, здесь предлагают свободу передвижения. Но и это работает не всегда.

Например, во Франции из медработников вакцинировались только 64% и ещё меньше жителей домов престарелых. При этом, против обязательной вакцинации выступили профсоюзы, которые настаивают, что в первую очередь властям надо убеждать людей, а не заставлять вакцинироваться.

Другой способ борьбы выбрали медики в Италии, где введена обязательная вакцинация. Тут врачи обратились в суд. Решение по этому поводу пока не вынесено.

Свои проблемы, пишет издание, возникли и у британских властей. Радикальный способ поддержали только в Англии. А вот Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс в этом вопросе взяли паузу. И, как отмечает British Medical Journal: «По шкале от 1 до 5 каждый дополнительный шаг давления на сотрудников в плане требования вакцинации увеличивает вероятность отказа на 75%». Цитата по сайту Inopressa.ru.

Хорватский независимый портал Index задается вопросом, почему европейцы неохотно соглашаются на вакцинацию. Власти говорят про недостаточную информированность или нехватку образования. Но журналисты настаивают, что причина все-таки — высокий уровень недоверия властям.

Кипрская газета Cyprus mail считает, что власти должны более толерантно относится к антипрививочникам, которых, как полагает издание, пытаются сделать козлами отпущения. Хотя, на самом деле, надо делать гораздо больше, чтобы объяснить людям, почему вакцинации просто необходима.

Валерий Нечай с обзором иностранной прессы