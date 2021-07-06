В России могут появиться иностранные вакцины

В Министерстве здравоохранения допустили такую возможность.

Несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своей вакцины на территории России. Сейчас они проходят экспертизу, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в Баку. По его словам, препараты начнут продаваться, когда по ним будет положительное решение. Каких-то сроков, а также названия вакцин он не уточнил.

Накануне глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минздрав одобрил проведение клинических испытаний на россиянах иностранной вакцины от COVID-19 китайской компании CanSino Biologics. На сайте стопкоронавирус говорится, что в исследовании принимают участие 8 тысяч граждан России. Первые группы добровольцев уже успешно вакцинированы. Они чувствуют себя хорошо, серьезных нежелательных явлений ни у кого не выявлено. В случае успеха, решение о допуске препарата остается за Министерством здравоохранения. Запустить производство в стране готова компания «Петровакс».

С конца прошлого года в России также проходили испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и британо-шведской компании AstraZeneca. Официальных результатов совместного применения препаратов пока нет.

Кроме того, в январе стало известно, что в расположенной в инновационном центре «Сколково» израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться американо-немецкой вакциной Pfizer-BioNTech. В клинике поясняли, что согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», могут применять препараты, не зарегистрированные в России, но одобренные в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Однако позже в Росздравнадзоре уточнили, что ни одна частная клиника в стране не должна использовать вакцину, не прошедшую госрегистрацию.

Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» Центра имени Гамалеи, «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор» и «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова.