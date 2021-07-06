В Белоруссии Верховный суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико

Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в легализации средств, полученных преступным путем. Кроме того, суд взыскал с Бабарико более 47 миллионов белорусских рублей – это около 19 миллионов долларов

Приговор Верховного суда окончательный, однако адвокат Дмитрий Лаевский заявил, что будет искать способы для обжалования.

Виктору Бабарико 57 лет. Пока шло следствие и суд, он находился в СИЗО



Белорусский политолог Александр Класковский считает, что Александр Лукашенко по-прежнему видит в Бабарико серьезного конкурента.

Класковский не ожидает уличных протестов после вынесения приговора Бабарико. По оценке политолога, граждане Белоруссии слишком запуганы репрессиями.

Сам Лукашенко ранее высказывал мнение, что Виктора Бабарико судят совершенно заслужено.

Лукашенко также утверждал, что хочет выдвижения Бабарико кандидатом в президенты.

Зампред международного комитета Госдумы Алексей Чепа считает, что приговор Виктору Бабарико не скажется на политических и экономических связях России и Белоруссии. «Это событие никак не повлияет на отношения России и Белоруссии. Это чисто внутренние белорусские дела. И это определяет суд — виновность или невиновность гражданина Бабарико, насколько он там нарушал и какие законы. И Россия к этому не имеет никакого отношения», — сказал он.

А.Чепа уверен, что Россия не должна вмешиваться в судьбу В.Бабарико.