Известная американская певица Бритни Спирс, по словам ее менеджера, планирует завершить карьеру

Как пишет журнал Variety, о таком шаге Спирс говорится в письме менеджера ее опекуна. Певица находится под опекой уже 13 лет. Ее финансовые дела контролирует отец Спирс, Джейми. Не так давно она попыталась через суд добиться освобождения от опеки, однако ей было отказано.