Власти Московской области говорят, что уже более 2 тыс. предпринимателей выполнили требования о вакцинации сотрудников

Они подали сведения о том, что почти две трети персонала сделали прививки, передает агентство ТАСС. Ранее руководство Подмосковья одним из первых в стране ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для части категорий граждан. Это касается в первую очередь сферы услуг, образования и транспорта.