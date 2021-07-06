Евросоюз потребовал от белорусского руководства освободить политика и предпринимателя Виктора Бабарико

Судья Верховного суда республики Игорь Любовицкий приговорил его сегодня к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Сам Бабарико, который планировал участвовать в президентских выборах, вины не признал. Руководство ЕС также потребовало от Минска освободить остальных политических заключенных и прекратить репрессии.