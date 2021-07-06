Американские миллиардеры съехались на встречу в штат Айдахо

Ежегодный съезд глав топовых американских высокотехнологичных и медиа компаний в Сан Валли в Айдахо был неформально прозван летним лагерем для миллиардеров за то, что проводится на природе и за отсутствие дресс-кода (стандартная одежда там — флиссовые жилетки). Только слетаются на него участники сплошь на частных джетах — Глава Apple Тим Кук, владелец Амазона Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие магнаты, ежегодно посещают Сан Валли (и только в 2020-м конференция не проводилась из-за коронавируса).

Куммулятивное состояние участников съезда в этом году превысит 1 триллион долларов. Организует конференцию, на которой заключаются сделки на миллиарды долларов, с 1983 года частная бутик-инвесткомпания Allen & Co, у которой даже нет веб-сайта и которая не дает комментариев прессе. Именно она выступала советником по покупке компании Time Warner Комкастом за 45 млрд долларов и Вотсапа Фецсбуком за 19 млрд. Allen &Co провела андеррайтинг IPO Google и Фецсбука. И считается, что решение о покупке газеты Вашингтон Пост Джефф Безос принял именно в Сан Валли. По редким фотографии с конференции в Сан Валли инвесторы и аналитики пытаются угадать, на кого следует делать ставки.

На ежегодном летнем лагере миллиардеров выступают и политики (а иногда и главы государств). В этом году среди высокопоставленных спикеров — бывший глава ЦРУ Джордж Тенет и несколько бывших членов Конгресса США.