Глава Ростуризма, как утверждают соратники Навального, получила социальную квартиру в центре Москвы

Глава Ростуризма Зарина Догузова, как утверждают соратники Алексея Навального, получила социальную квартиру в центре Москвы стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. Она находится в доме на Садовнической набережной, и как утверждается в расследовании, опубликованном на сайте Навального, эту недвижимость Догузова получила совершенно бесплатно. На каком основании это произошло, выяснить не удалось.

По официальным данным, Догузова не замужем, детей у нее нет. Сама она информацию, изложенную в расследовании соратников оппозиционера, не комментировала.