К месту крушения пассажирского самолета на Камчатке планируют доставить водолазов

Основная часть АН-26 находится в воде, — говорят власти. К месту происшествия вылетает министр транспорта и глава Росавиации. Спасатели попытаются высадиться в районе с вертолета. Наземная группировка до места пока не добралась.

По предварительной информации, воздушное судно врезалось в верхний край сопки при заходе на посадку.

Зам.министра транспорта Камчатского края Анатолий Банников сказал, что самолет был исправен, а экипаж перед вылетом прошел необходимые проверки.

Завтра к месту происшествия планирует вылететь губернатор Камчатского края Владимир Солодов.