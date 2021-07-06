При этом днем температура воздуха в столичном регионе может достичь 35 градусов, а ночью не будет опускаться ниже 23.
Кроме того, из-за невысокой вероятности дождя повысится пожарная опасность в Москве и области. Специалисты, как передает Агентство городских новостей «Москва», уже сравнивают нынешнюю ситуацию с 2010 годом, когда регион страдал от аномальной жары и дыма из-за лесных пожаров.
Жаркая погода в Москве, по предварительным прогнозам, продержится до середины июля
При этом днем температура воздуха в столичном регионе может достичь 35 градусов, а ночью не будет опускаться ниже 23.