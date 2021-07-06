В российских школах вводят патриотическое воспитание

В приказах Министерства просвещения о новых образовательных стандартах говорится, что эта дисциплина должна формировать у школьников «российскую гражданскую идентичность». Кроме того, требуется сформировать у них знания о месте России в мире и исторической роли, и вкладе в мировое научное наследие.

При этом утверждается, что введение новых стандартов в следующем учебном году не приведет к увеличению нагрузки на школьников.

