Власти Белоруссии собираются ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай

Руководитель страны Александр Лукашенко предложил такую меру в качестве ответа на новые санкции. В Кремле уже сказали, что прорабатывают по линии правительства вопрос о снижении негативных последствий такого шага Минска. Там не исключили, что ограничение транзита через Белоруссию приведет к нарушению экспортно-импортных цепочек.