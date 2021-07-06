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16:31, 06 июля 2021

Власти Белоруссии собираются ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай

Руководитель страны Александр Лукашенко предложил такую меру в качестве ответа на новые санкции. В Кремле уже сказали, что прорабатывают по линии правительства вопрос о снижении негативных последствий такого шага Минска. Там не исключили, что ограничение транзита через Белоруссию приведет к нарушению экспортно-импортных цепочек. 


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