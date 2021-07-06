Воспитание в учениках патриотизма включили в федеральный государственный образовательный стандарт

Новый вариант документа призван обеспечить не только развитие патриотического, но и гражданского, духовно-нравственного, эстетического и трудового воспитания. Большое внимание уделено и формированию знаний у обучающихся о месте России в мире, ее исторической роли, а также формированию представлений о современной России, устремленной в будущее, говорится в приказе Министерства просвещения.

По мнению ведомства, новые стандарты не увеличивают нагрузку для школьников, но при этом серьёзно улучшают позиции российского общего образования в мировом рейтинге.

Вместе с тем, еще на этапе разработки нового ФГОС академики Российской академии наук говорили о ряде серьезных нарушений и недочетов в программе. В общей сложности они сделали около 500 замечаний для доработки.

Реализация новых стандартов планируется уже в этом учебном году.