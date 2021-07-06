Сотрудников предприятий торговли и общепита в Москве, как уверяют в правительстве, будут прививать без очереди

Ранее представители рынка пожаловались на то, что не успевают выполнить указ столичной мэрии о вакцинации 60% работников.

Вакцинация вне очереди для работников сферы торговли, как рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, будет организована путем выделения специальных временных слотов. Чиновник утверждает, что в торговых сетях не видят глобальных причин не выполнить указ мэрии не видят. Кроме того, он отметил, что ранее возникали проблемы из-за того, что частные клиники, проводившие вакцинацию работников крупных торговых сетей, испытывали дефицит препарата, но сейчас этот вопрос решен. Назвали в правительстве и число сотрудников, которых надо привить до середины июля в некоторых ритейлерах. Как утверждается, в X5 Retail Group это 25 тысяч человек, в торговой сети «Дикси» — 8,5 тысяч.

Ранее же газета «Коммерсантъ» сообщала о письме продуктовых ритейлеров и поставщиков столичной мэрии. В документе говорилось, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а количество доступных препаратов заметно сокращается. Участники рынка предложили до 15 августа не штрафовать тех работодателей, кто не успел привить две трети сотрудников.

Согласно распоряжению столичных властей, около 60% сотрудников нескольких сфер, в том числе и торговли, должны быть привиты первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, вторым – до 15 августа.