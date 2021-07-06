Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС, поскольку не располагает силами и средствами из-за европейских санкций.

Лукашенко также пригрозил ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь в Россию и Китай.

В Кремле признали, что в случае ограничения транзита могут быть нарушены торговые цепочки. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Белоруссии приходится очень тяжело, потому что она «столкнулась с агрессивным поведением Европы, неоправданными и незаконными санкциями».

Ранее Евросоюз и США ввели санкции против Белоруссии из-за преследования оппозиции, а также экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан журналист Роман Протасевич.

