Глава минздрава: несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцины на территории РФ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своей вакцины на территории России. Сейчас документы проходят экспертизу. О каких производителях идет речь, Мурашко не уточнил.
2021-07-06T15:31:58+03:00
2021-07-06T15:53:12+03:00
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15:31, 06 июля 2021
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