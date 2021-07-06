По данным Рособрнадзора более 500 человек заразились коронавирусом во время проведения ЕГЭ в этом году

Эти выпускники будут сдавать экзамены в дополнительный период с 12 по 17 июля, — сообщает ТАСС.

Глава ведомства Анзор Музаев сообщил также, что отмена ЕГЭ не обсуждается, однако могут быть внесены изменения в порядок проведения экзамена.