По данным Рособрнадзора более 500 человек заразились коронавирусом во время проведения ЕГЭ в этом году

Эти выпускники будут сдавать экзамены в дополнительный период с 12 по 17 июля, — сообщает ТАСС.
Глава ведомства Анзор Музаев сообщил также, что отмена ЕГЭ не обсуждается, однако могут быть внесены изменения в порядок проведения экзамена.
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Эти выпускники будут сдавать экзамены в дополнительный период с 12 по 17 июля, — сообщает ТАСС.
Глава ведомства Анзор Музаев сообщил также, что отмена ЕГЭ не обсуждается, однако могут быть внесены изменения в порядок проведения экзамена.
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