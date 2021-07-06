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15:30, 06 июля 2021

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова утверждает, что в регионах начали работать «антироссийские политтехнологи»

Они создают списки людей, не имеющих права участвовать в выборах. По словам Памфиловой, на основе отказов в регистрации затем будет заявлено о нелегитимности голосования.
По оценке экспертов движения «Голос», в выборах в качестве кандидатов не смогут принять участие около 9 миллионов человек. В частности, это люди, имеющие отношение к организациям, признанным экстремистскими и обладатели двойного гражданства.



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