Москва на фоне обострения ситуации в Афганистане пытается организовать переговоры сторон конфликта

В то же время в приграничном Таджикистане прошли учения российских военных.

Политическое решение посол России в Кабуле назвал единственным выходом из многолетней гражданской войны в Афганистане. По словам Дмитрия Жирнова, российская сторона пытается убедить стороны конфликта сесть за стол переговоров. О сроках пока говорить рано, отметил глава дипмиссии. Он подчеркнул, что Москва выступает за мирное урегулирование. Жирнов добавил, что эвакуация российского посольства из Кабула не планируется.

Напомним, после начала выхода американских войск и союзников по НАТО из Афганистана в мае ситуация в стране стала обостряться. Запрещённое в России движение Талибан перешло в наступление, боевики уже захватили больше ста районов и по данным ООН контролируют около 70-ти процентов территории страны.

В ночь на понедельник больше тысячи афганских военных отступили в Таджикистан после столкновений с талибами. Из-за обострения ситуации на границе дислоцированные в Таджикистане российские военные провели учения. В них участвовали в боевые вертолёты. Они нанесли ракетные удары по наземным целям, которые имитировали автоколону, огневые точки, схроны с оружием, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Москва готова помочь Таджикистану обеспечить безопасность на границе с Афганистаном заявили в российском МИДе. Там отметили, что 201-я российская военная база, размещённая в республике, полностью оснащена для этих целей.