Министерство здравоохранения не считает наличие ВИЧ-инфекции противопоказанием к вакцинации от коронавируса

Разъяснения были сделаны после жалобы «СПИД.Центра» на отказ прививать людей с таким статусом.

«Вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом», — заявил главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Он подчеркнул, что наличие глубокого иммунодефицита и возможного серьезного сопутствующего заболевания позволяет отнести человека в группу риска тяжелого течения COVID-19, и именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной.

В то же время врач пояснил, что при принятии решения необходима предварительная консультация со специалистом. Сославшись на результаты британского исследования, опубликованного в авторитетном научном журнале The Lancet, Мазус назвал векторную вакцину приоритетной для ВИЧ-инфицированных.

Он уточнил, что в инструкции к российским препаратам «Спутник V» и «Спутник лайт» это заболевание не указано в числе противопоказаний. Аналогичное мнение высказал и директор Центра имени Гамалеи, где эти вакцины были разработаны, Александр Гинцбург.

Ранее сегодня Фонд «СПИД.Центр» направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо, в котором сообщил, что ВИЧ-положительные россияне массово сталкиваются с отказами в вакцинации от COVID-19. Фонд призвал разъяснить медикам, что это не является поводом для медицинского отвода от прививки.