Верховный суд Белоруссии приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико

Он считался одним из главных конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах, но был арестован за два месяца до голосования.

Белорусский суд признал Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

Кроме того, суд взыскал с Бабарико более 47-ми миллионов белорусских рублей — это около 19-ти миллионов долларов.

Приговор Верховного суда Белоруссии окончательный, однако адвокат Дмитрий Лаевский заявил о намерении искать способы для обжалования. По мнению Лаевского, обвинения в адрес Бабарико не имеют ничего общего с правом.

Белорусский политолог Александр Класковский считает, что Александр Лукашенко по-прежнему видит в Бабарико серьезного конкурента. Класковский не ожидает уличных протестов после вынесения приговора Бабарико. По оценке политолога, граждане Белоруссии слишком запуганы репрессиями.