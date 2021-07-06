Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на избиение сотрудниками ФСИН

Об этом изданию «МБХ медиа» рассказала его жена Юлия.

Шестун находится в тюремной больнице Торжка. 21-го июня он объявил сухую голодовку. Осужденный и его адвокат направили жалобы в СК, ФСИН и аппарат уполномоченного по правам человека.