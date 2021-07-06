Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на избиение сотрудниками ФСИН

Об этом изданию «МБХ медиа» рассказала его жена Юлия.
Шестун находится в тюремной больнице Торжка. 21-го июня он объявил сухую голодовку. Осужденный и его адвокат направили жалобы в СК, ФСИН и аппарат уполномоченного по правам человека.
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Об этом изданию «МБХ медиа» рассказала его жена Юлия.
Шестун находится в тюремной больнице Торжка. 21-го июня он объявил сухую голодовку. Осужденный и его адвокат направили жалобы в СК, ФСИН и аппарат уполномоченного по правам человека.
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
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