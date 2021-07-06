Суд назначил заседание по делу о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя

Заседание в Зюзинском суде Москвы назначено на 9.30 утра 23 июля. Об этом сообщается на его сайте. Дело рассматривает судья Екатерина Слюзова. Дудю вменяют пропаганду наркотиков с использованием интернета. В чем именно состоит эта пропаганда, не уточняется. Санкции по этой статье предполагают крупный штраф.

Дело возбудили 10 июня после жалобы Лиги безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина — дочь сенатора Елены Мизулиной. В качестве причины она указала два интервью Дудя — с рэп-музыкантом Моргенштерном и украинским блогером Иваном Рудским, известным под псевдонимом Ивангай.

Ролики вышли в ноябре прошлого года и в марте нынешнего на YouTube-канале «ВДудь». При этом из видео с Ивангаем был удален фрагмент с объяснением: «Тут идут слова, которые российский закон может посчитать призывом к употреблению».

Фигурантом аналогичного дела недавно стал и сам Моргенштерн. Суд счел, что в двух его песнях есть пропаганда наркотиков и оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей.