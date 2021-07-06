В депздраве Москвы утверждают, что любой желающий может сделать прививку от коронавируса в удобный для себя день

Вакцины в прививочных пунктах достаточно. Ранее поставщики и продуктовые ритейлеры предупредили, что не успеют вакцинировать 60% работников первым компонентом до 15-го июля. Среди причин задержки компании называли очереди в прививочных пунктах и возможные перебои с поставками вакцины, — сообщает газета «Коммерсантъ».

В свою очередь, Министерство промышленности и торговли считает, что у торговых сетей нет глобальных причин для невыполнения указа московских властей об обязательной вакцинации. Работников торговли и общепита будут вакцинировать без очереди, в том числе в частных медицинских компаниях, — сообщает ТАСС.