Администрация СИЗО № 1 Краснодара отказалась выдать копию паспорта политику Андрею Пивоварову

Партия «Яблоко» выдвинула его на выборы в Госдуму в Краснодаре, — сообщает телеканал «Дождь».

Команда Пивоварова планировала подать документы по регистрации. В СИЗО заявили, что необходимы письменные заявления адвоката и самого Пивоварова и ответ будет в течение 30-ти суток. Соратники Пивоварова подчеркивают, что документы нужны уже на этой неделе и называют происходящее прямым политическим давлением.

Напомним, Пивоваров стал фигурантом уголовного дела о нежелательной организации. В начале июня суд арестовал его на 2 месяца.