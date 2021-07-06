Армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни

В последние годы он жил в США. О смерти известнейшего дудукиста на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его внук.

Дживан Гаспарян не раз говорил, что не знает, почему выбрал именно этот инструмент, но всегда считал, что именно дудук как ничто другое отражает душу человека.

Дудукист многократно представлял Армянскую ССР на международных конкурсах в составе ансамбля национальной песни и танца, а позднее стал работать с такими музыкантами как Питер Гэбриэл, Борис Гребенщиков и Ханс Циммер. Он также писал музыку к фильмам. Наиболее известными стали его саундтрэки к картинам «Последнее искушение Христа», «Онегин» и «Гладиатор», за последний в 2001 году он был удостоен премии «Золотой глобус».

Дживан Гаспарян объездил с гастролями почти весь мир: играл в Европе, Азии, США и в родном Ереване. Музыкант награжден четырьмя премиями ЮНЕСКО и премией World Music Expo «За заслуги перед музыкальным искусством»

Дата прощания и похорон станет известна позднее.