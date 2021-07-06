Спасатели обнаружили обломки самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке

По предварительным данным, погибли все 28 человек, находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа.

Разбившийся самолет летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. За несколько минут до приземления с ним была потеряна связь. В течение нескольких часов поиски судна были безуспешными, однако затем его обломки с воздуха обнаружили в двух местах: одна часть фюзеляжа, как сообщили в Тихоокеанском флоте, найдена на склоне сопки, вторая — в море в 4 км от побережья.

По основной версии, Ан-26 мог врезаться в скалу в условиях плохой погоды, при этом камчатские власти предположили, что судно при посадке заходило на 2 круг. Сам самолет был исправен, а его экипаж считался опытным, сообщил замминистра транспорта Камчатского края Анатолий Банников.

Между тем, агентство ТАСС ранее отмечало, что сертификат летной годности разбившегося Ан-26 истекал уже в августе этого года.

Спасатели, тем временем, признают, что поисковые работы сейчас затруднены. По их словам, это связано с плохой погодой и видимостью, темным временем суток, а также особенностями ландшафта. Пока не найдены и пассажиры самолета. По последним данным, среди них были жители Паланы и чиновники администрации, в том числе глава поселка Ольга Мохирева. Росавиция, в свою очередь, сформировала комиссию для выяснения обстоятельств трагедии, ее возглавил министр транспорта Виталий Савельев.

Пропавший незадолго до посадки на Камчатке пассажирский самолет АН-26 подлежал выводу из эксплуатации по возрасту. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

«Самолет старый, в то же время очень удобный . Они все уже подлежат выводу из эксплуатации по возрасту, но самолет эксплуатируется по состоянию. Если постоянно проводятся капитальные ремонты, межремонтное, предполетное обслуживание, там нет никаких контрафактных запчастей, то возраст влияет несильно. И новая машина может сломаться, и старая при нормальном уходе может служить долго. Он проектировался очень давно, с современным уровнем комфорта, безопасности он, конечно, не соответствует, но это не значит, что он должен сразу падать. Проблема в другом, что у нас сейчас замены адекватной нет, поэтому они эксплуатируются до последней минуты. Мы вынуждены военно-транспортный АН-26 переоборудовать под пассажирские перевозки», — сказал он.

Лукашевич отметил, что борт плохо приспособлен для посадки на воду.

«АН-26, потерпевший катастрофу, сделан по схеме «высокоплан», то есть фактически при посадке на воду фюзеляж весь уходит под воду, эвакуация пассажиров очень затруднена и возможна только через верхние потолки-люки, что для пассажиров очень проблематично. Никакие нормативы по покиданию находящимися на борту в течение 45 секунд, конечно, не работают. По последним данным, появилась информация о том, что вроде как обломки самолета были найдены на береговой линии, это уже может говорить об ошибки пилотов в условиях очень плохой видимости: на Дальнем Востоке всегда туманы, очень сложный рельеф, очень быстро меняется погода», — заключил он.

Следственный комитет рассматривает несколько версий катастрофы Ан-26: это неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Ведомство ранее возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.