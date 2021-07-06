Эксперты назвали успешным крупнейший в мире эксперимент с 4-дневной рабочей неделей в Исландии

В стране с 2015-го по 2019 год было проведено два масштабных исследования, в рамках которых рабочая неделя сокращалась без снижения заработной платы.

Из выводов, которые опубликовали на сайте британского центра Autonomy, следует, что производительность в большинстве случаев осталась прежней или возросла.

У работников снизился уровень стресса. Они стали меньше выгорать и лучше планировать свое рабочее время. Аналогичные исследования по сокращению рабочей недели сейчас проводятся в Испании и Новой Зеландии.