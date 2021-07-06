После введения системы цифровых кодов продажи в московских ресторанах упали вдвое

Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек индекс», выдержки из которого приводит агентство ТАСС.

Аналитики сравнили показатели за прошлую и позапрошлую недели. Выяснилось, что также снизилась сумма среднего чека — правда, гораздо меньше, всего на 10%. При этом число онлайн-заказов выросло сразу на 140%.

Специалисты отмечают, что с введением дополнительных требований в сфере общепита покупатели быстро вернулись к способам коммуникации с ресторанами, которыми широко пользовались в период прошлогодних ограничений.