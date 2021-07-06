Защита ожидает вынесения приговора Джумаеву по делу о драке с ОМОНом на митинге в поддержку Навального 23 января

Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Джумаева Александр Гофштейн.

«Прокуратура попросила 5 лет в колонии общего режима. Позиция защиты заключалась в том, что тем действиям, которые признает Джумаев, дана неверная юридическая оценка. Они излишне квалифицированы по совокупности статей, так у него появилось три эпизода. По нашему мнению, действия, которые он признает, подлежат квалификации одной статьей 318 и поэтому не должен применяться принцип сложения наказаний, потому что не с чем складывать», — сказал он.

Заседание по делу уроженца Чечни 20-летнего Сайда-Мухаммада Джумаева состоится сегодня в Москве. Приговор молодому человеку должен был быть вынесен в мае, однако слушания были отложены до шестого июля для возобновления судебного следствия со стадии изучения доказательств. Такое решение судья огласил после того, как закончились прения сторон. В пресс-службе суда не уточнили причин подобного решения.

Сайд-Мухаммада Джумаева арестовали в Псковской области в конце января. Он частично признал вину в том, что отбивался от сотрудников полиции и Росгвардии на митинге в центре Москвы 23-его числа и нанес силовикам многочисленные удары ногами и руками. Позже, как писала газета «Московский комсомолец», он сказал правозащитникам, что это не было спланированное преступление. По словам обвиняемого, он увидел «что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался».