Верховный суд отказал журналистке Светлане Прокопьевой, обжаловавшей крупный штраф по делу об оправдании терроризма

В интервью «Радио Свобода», признанному в России иностранным агентом, она рассказала, что заседание выглядело как чистая формальность. Псковская журналистка продолжит оспаривать решение вплоть до ЕСПЧ.

Поводом для преследования Прокопьевой стали ее стала ее авторская колонка на радио «Эхо Москвы в Пскове», где она анализировала теракт в архангельском ФСБ. Прокуратура требовала отправить подсудимую в колонию на 6 лет, однако суд ограничился денежным наказанием, выписав ей штраф в полмиллиона рублей.