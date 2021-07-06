В начале этого года в Петербурге умерло на 30% больше людей, чем в начале прошлого

Всего за первые четыре месяца этого года с января по апрель включительно в Петребурге умерли 27 тысяч 27 человек. Год назад их было 20 752. Это следует из данных Петростата.

Интересно, что показатели этого апреля также превзошли показатели предыдущего, когда в городе уже бушевала эпидемия коронавируса. В этом апреле умерло на 11,%% больше петербуржцев.

Интересно, что стали выявлять и больше внебольничных пневмоний. За первую треть этого года их зарегистрировали в два раза больше чем за аналогичный период 2020-го.

За минувшие сутки согласно официальной статистике в Петербурге выявили 1869 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 99 человек.