Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» соучредитель «Уайт продакт» Алексей Алтынбаев.

«Сам по себе тест очень высокой точностью обладает, очень высокой чувствительностью, но есть очень много операций, которые делает человек по дороге: взял, отвез, провел подготовку образца, выполнил тест — ошибки могут наслаиваться. Когда речь идет о ложноположительных и ложноотрицательных срабатываниях, это, в первую очередь, связано с тем, что где-то по дороге не соблюли температуру перевозки образца, где-то еще что-то, много человеческих ошибок накладывается. Сам по себе тест является золотым стандартом, по сути, он идеален, когда все правильно сделано», — сказал он.

Алтынбаев отметил, что в случае экспресс-тестов, необходимо использовать сертифицированные услуги.

«С точки зрения экспресс-тестов, эталона еще нет, и разные производители играются и то завышают характеристику [концентрации вируса в образце], кто-то занижает. Для этого есть организации, которые провели соответствующую верификацию. Например, ВОЗом одобрен перечень экспресс-тестов конкретных производителей. Росздравнадзором одобрены тесты, допустимые на территории России. То есть когда тест лицензирован, надо смотреть, кем», — заключил он.

По словам главного врача исследовательского центра им. Семашко Заура Жилокова, точность ПЦР тестов значительно повысилась за последний год.

«ПЦР год назад и сейчас — это два разных анализа, с точки зрения достоверности. Сейчас процент ложноположительных результатов существенно ниже. Тоже самое касается антигена — это единичные могут быть случаи, могу сказать, что в нашей практике мы совсем с этим не сталкиваемся. Всегда при первичном выявлении экспресс-тестами, мы получаем потом подтверждение методом ПЦР и потом антитела», — отметил он.