Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач исследовательского центра им. Семашко Заур Жилоков.

«Несомненно, меры, принятые государством, работодателями, сыграли большую роль. На сегодня мы видим кратное увеличение вакцинированных по сравнению с даже весенними месяцами. Я думаю, здесь несколько факторов. Отчасти, потому что заставляют, отчасти, потому что стимулируют всякими программами. Немаловажно, что люди и сами осознали, что третья волна — не миф. Я сам думаю, что здесь не может быть какого-то одного подхода. Есть большое количество переболевших людей, у которых до сих пор есть хороший иммунитет, может быть, и не стоит таких людей гнать на вакцинацию. В то же время есть достаточно большое количество людей потенциально уязвимых, здесь, конечно, вакцинация — это большой шаг», — сказал он.

Главврач отметил, что «в подавляющем большинстве случаев» вакцина «Спутник V» нормально переносится людьми.

«Факт в том, что «Спутник» работает. Сейчас уже достаточно много есть вакцинированных людей — это десятки миллионов человек. Мы видим, что иммунный ответ есть, что в подавляющем большинстве случаев вакцина переносится нормально. Понятно, что есть какие-то осложнения, их минимальное количество, это же самое есть и в Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Прививка снижает риски заболеть и снижает риски заболеть тяжело. Понятно, что в нашей практике встречаются пациенты, которые, будучи вакцинированными, заболели», — заключил он.