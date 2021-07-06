У властей Камчатки нет данных, что пассажирский самолет Ан-26 упал в море

В региональном правительстве агентству ТАСС рассказали, что посадочная полоса устроена таким образом, что самолеты заходят на нее со стороны моря. Однако место крушения официально не подтверждено.

Ранее источники информагентств сообщали о том, что воздушное судно ищут в воде и что у побережья был зафиксирован слабый сигнал аварийного радиомаяка.

На борту самолета, который этим утром перестал выходить на связь, было 28 человек. В экстренных службах агентству ТАСС сказали, что причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.