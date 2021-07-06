В России снова обновлен максимум по смертям от коронавируса за сутки

Жертвами эпидемии, согласно данным оперативного штаба, стали еще 737 человек — сразу на 13% больше, чем накануне.

За прошедший день в стране выявили чуть меньше 23,5 тысяч новых зараженных. Этот показатель немного ниже предыдущего.