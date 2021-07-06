В России снова обновлен максимум по смертям от коронавируса за сутки

Жертвами эпидемии, согласно данным оперативного штаба, стали еще 737 человек — сразу на 13% больше, чем накануне.
За прошедший день в стране выявили чуть меньше 23,5 тысяч новых зараженных. Этот показатель немного ниже предыдущего.
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Жертвами эпидемии, согласно данным оперативного штаба, стали еще 737 человек — сразу на 13% больше, чем накануне.
За прошедший день в стране выявили чуть меньше 23,5 тысяч новых зараженных. Этот показатель немного ниже предыдущего.
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
30 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)