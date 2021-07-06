Продуктовые ритейлеры и поставщики пожаловались на то, что не успевают привить своих сотрудников

Они попросили столичную мэрию сдвинуть сроки исполнения указа об обязательной вакцинации на месяц.

В ассоциации «Русбренд», которая объединяет крупных производителей, таких, как Nestle, PepsiCo и ряд других, утверждают, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а количеству доступных препаратов заметно сокращается. На это компании указывают в обращении к мэру Москвы, пишет газета «Коммерсантъ».

При этом, согласно указу градоначальника, минимум 60% сотрудников разных сфер, в том числе торговли, должны быть привиты первым компонентом уже к 15 июля. Собеседник издания и вовсе отмечает, что в некоторых предприятиях потребительского сектора процент вакцинированных не превышает даже 17%.

На проблему обратили внимание и в Ассоциации компаний розничной торговли. Там в качестве препятствий для вакцинации сотрудников называют отсутствие мобильных прививочных пунктов и ограниченную пропускную способность действующих точек.

Исходя из этого участники рынка предложили до 15 августа не наказывать тех работодателей, которые не успели привить 60% сотрудников. Некоторые компании, такие, как PepsiCo, предложили организовать выездные прививочные бригады на крупные объекты.

В столичной мэрии на обращение производителей продуктов пока не ответили, а саму публикацию не комментировали.