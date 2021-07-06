Z Архив новостей новости
5 2 6 1002
10:07, 06 июля 2021

Премьер-министр Мишустин распорядился создать специальную комиссию для расследования пропажи самолета Ан-26

Ее возглавил министр транспорта Виталий Савельев.

Между тем район возможного нахождения самолета Ан-26 на Камчатке определен, сообщает источник ТАСС.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 145 6 14280 04.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 73 6 7747 07:06
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 252 6 38142 04.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 162 6 25742 04.07
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Продуктивная модель «Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России»...

5 78 6 12621 03.07
Блоги

Алла Шишкина, 2-кратная олимпийская чемпионка: Синхронисток «лишили медведей» В музыке затёрли слово Russia, а эскизы переработали, убрав с них медведя, который по мнению Комитета прочно ассоциируется с Россией…

5 47 6 7883 02.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кипяток в державном чайнике Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний 21 год? Что можно положить на стол «весомо, грубо, зримо». Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом…

5 219 6 39758 01.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ценности они на восточном фланге, понимаете ли, защищают Хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более – Германии…

5 98 6 18191 01.07
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чей Крым? Одна из проблем во всех этих демонстрациях «свободного судоходства» в том, что если каждая страна будет этими принципами «баловаться», то это может реально открыть ящик Пандоры на всех морях…

5 298 6 62466 01.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Урок всем любителям прогресса Что можно посоветовать Вкусу Вилл, если они не хотят открывать ящик Пандоры?..

5 57 6 12019 05.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Итоги прямой линии Путина Путин признался, что привился «Спутником». То, что он не заявил об этом раньше, было ошибкой власти. Не ожидали, что население будет так сильно бояться прививаться…

5 146 6 32254 01.07
Блоги

«Срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра» Народная артистка СССР Татьяна Доронина просит президента помочь сохранить МХАТ им. Горького…

5 154 6 35367 02.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Китай хочет стать державой номер 1. И станет? Китай хочет стать державой номер 1. И станет? Никто в самых смелых мечтаниях не мог себе представить, что столетие спустя компартия будет у власти в стране и что Китай превратится в одну из супердержав…

5 27 6 6165 05.07
8читать ;смотреть
Блоги

Елизавета Пескова блогер

О вакцинации Принудительная вакцинация нарушает права человека, но я НЕ ЗНАЮ, какой другой выход из ситуации будет правильным! Больницы переполнены, врачи не справляются, а сидеть и не высовываться не вариант…

5 138 6 47910 29.06
Блоги

Евгений Ямбург заслуженный учитель России

Неубиваемый класс «Вина» директора состояла в том, что накануне на совещании она публично заявила, что отказывается контролировать голосование сотрудников в пользу определенных кандидатов…

5 36 6 16133 29.06
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Рассылка QR-кодов и гранты для бизнеса Мы приняли решение поощрить ответственные трудовые коллективы: первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ…

5 42 6 10122 03.07

Популярное за неделю

Новости

Readovka: В Москве и Подмосковье уже сутки невозможно вызвать участкового врача через Госуслуги Также не работает функция, которая позволяла сдавать тесты на вирус на дому…

5 4 6 34066
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это очень солидный интеллектуальный груз, под тяжестью которого, вероятно, он сгибается с детства. Но особенно чувствуется влияние «Колобка» на внутреннюю политику Российской Федерации…

5 27 6 103832 30.06
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

30 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2392 30.06
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немцы о «Спутнике» Вот уже больше четырех месяцев длится процесс предварительной оценки российской вакцины для подачи заявления на допуск для использования в ЕС. Данных «Спутника» все еще недостаточно. Зато вакцин в Германии теперь хватает…

5 158 6 302446 30.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 299 6 279201 03.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9177586
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4956379

Сегодня в эфире