Суд в Минске приговорил несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы

Политика и банкира обвиняли в получении взяток и незаконной легализации средств.

Срок, назначенный Бабарико — близкий к тому, который запрашивало гособвинение. Белорусская прокуратура ранее просила для подсудимого 15 лет заключения — это, к слову, максимальное наказание по вменяемым Бабарико статьям. Сам он — единственный, кто свою вину не признал ни по одному из эпизодов обвинения. Другие фигуранты дела, заключившие сделку со следователями, получили от 3 до 6,5 лет заключения, пишет интернет-издание «Медиазона. Беларусь». И лишь одному назначили ограничение свободы без заключения под стражу.

Виктору Бабарико вменяли организацию преступной группы из числа топ-менеджеров «Белгазпромбанка», который политик возглавлял на протяжении 16 лет. Следователи утверждали, что банкир за это время получил взятки от корпоративных клиентов на сумму почти в 12 млн долларов, а на сумму более чем в 380 тысяч он купил недвижимость в Минске. В качестве взяток, как отмечала защита Бабарико, гособвинение рассматривало дивиденды, которые компании, учрежденные «Белгазпромбанком», выплатили иностранным фирмам, якобы связанным с политиком.

В мае прошлого года Бабарико объявил о выдвижении на пост президента Белоруссии. Некоторые эксперты считали его основным оппонентом правителя республики Александра Лукашенко. Однако спустя месяц Бабарико задержали и отправили под стражу.