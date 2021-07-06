«Коммерсантъ»: «Ростех» поставит на избирательные участки рамки-металлодекторы на 4 миллиарда рублей

Об этом со ссылкой на подрядчика пишет газета «Коммерсантъ». Предполагается, что и после голосования рамки останутся на своих местах. По желанию заказчика, в них могут внедрить системы измерения температуры и распознавания лиц, хотя пока это не предусмотрено.

В компании «Автоматика» сделку называют крупнейшей в истории по числу металлодетекторов и географии проекта. Эксперты отмечают, что такие масштабные закупки нуждаются в независимой экспертизе и привлечении частных производителей, а не только госкопораций.