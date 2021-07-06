Первый финалист чемпионата Европы по футболу определится по итогам матча между сборными Испании и Италии

Он пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Италия на пути к полуфиналу Чемпионата Европы победила 13 раз подряд. Если отвлечься от суеверий, то эта сборная самая сбалансированная не Евро. Команда не только прекрасно обороняется, что было всегда, но и отменно атакует, доминируя на поле.

Победа в четвертьфинале над Бельгией фактическое признание возвращения Италии в элиту после пропуска Чемпионата мира в России. Правда в этом матче команда потеряла левого крайнего Спинаццолу и фланг может заметно просесть. Испания — команда яркая и непредсказуемая.

Поколение, которое сменило великих игроков рубежа десятых годов, только ищет себя. Крупные победы с большим количеством голов соседствуют с не слишком выразительными ничьими и проблемами в обороне, однако если вдохновение посетит испанцев именно в этот вечер, результат может быть абсолютно любым.

Полуфинал чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Испании начнется в 22 часа. Трансляция на телеканале «Россия».