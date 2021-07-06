В Гааге состоится 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия

Несколько стран просят вынести на повестку тему отравления политика Алексея Навального в августе прошлого года.

США требуют призвать Россию к ответу в связи с покушением на оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ. В заявлении представителя Соединенных Штатов в ОЗХО говорится, что после отравления Москва начала обширную кампанию по дезинформации, чтобы снять с себя вину за нападение.

Известно несколько случаев, когда Россия применяла отравляющее боевое вещество против своих оппонентов. Безнаказанность за применение химоружия, подчеркивается в заявлении, грозит тем, что это будет продолжаться. Швейцария также хочет призвать Россию начать уголовное расследование отравления Навального, которое, как подтвердила лаборатория ОЗХО, было совершено с применением химоружия.

Самым решительным образом отравление политика осуждают и во Франции. В заявлении страны использование боевого агента называют шокирующим и безответственным. Раскрыть обстоятельства преступления требует и Швеция. Россия, между тем, в своем заявлении покушение на Навального и свою позицию по этому поводу не упоминает.

Три независимые европейские лаборатории, а также ОЗХО подтвердили, что политик был отравлен веществом «Новичок». Москва свою причастность отрицает и отказывается заводить дело, ссылаясь на то, что в российской больнице в анализах политика якобы никаких ядов не нашли.