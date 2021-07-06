В Сочи продолжают ликвидировать последствия вчерашних и позавчерашних ливней

Ливневые дожди и шквалистый ветер накрыли Кубань. Там, по данным официальных властей, подтопленными оказались почти 300 домов и около 400 приусадебных участков. Были эвакуированы порядка 140 граждан. В пяти муниципальных районах края введен режим ЧС.

Накануне местные жители выкладывали в интернет кадры, на которых видно, что вышедшие из берегов горные реки смывали автомобили прямо в поток, у одного из зданий порывом ветра даже сорвало крышу. В МЧС сообщали об одном погибшем и двух пострадавших. Непогода привела и к приостановке движения на трассе Джубга — Сочи. На дорогу с горы сошел сель. Проезд удалось восстановить только к утру.

Тем временем в Крыму готовится к новым дождям. Ранее наиболее сложная ситуация складывалась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли сразу две реки: Бельбек и Коккозка. Судя по видео, которые местные жители выкладывали в социальных сетях, уровень воды поднимался до окон жилых домов. Потоком смыло подвесной мост вместе с бетонными опорами, а все близлежащие колодцы заполнены селевыми массами.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, жители подтопленных районов получат материальные выплаты. Согласно прогнозам синоптиков, ливни на полуострове не прекратятся до завтрашнего дня.