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07:57, 06 июля 2021

Пассажирский самолет Ан-26 на Камчатке перестал выходить на связь

фото: photokamchatka.ru
фото: photokamchatka.ru

Он выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок городского типа Палану.

На борту находятся 22 пассажира и 6 членов экипажа. На место выдвинулся поисково-спасательный отряд МЧС.


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