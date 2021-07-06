Индонезия ужесточила правила въезда из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Теперь непривитых туристов пускать перестанут вовсе, но даже привившимся необходимо будет дважды (!) сдать ПЦР-тест, а в промежутке отсидеть 8 дней на карантине.

Российская вакцина «Спутник» властями Индонезии не признается и права въезда не дает.