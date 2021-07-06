Каннский кинофестиваль после прошлогодней отмены, пройдет в традиционном очном формате

Россия будет представлена как никогда широко. В основной программе среди 24 номинантов Кирилл Серебрянников и его «Петровы в гриппе» о странных реминисценциях обыкновенной российской семьи. Действие финской картины «Купе номер шесть» разворачивается в поезде, едущего из Москвы в Мурманск, а главную роль играет актер Юра Борисов.

Два российских фильма представлены в программе «Особый взгляд». Это «Дело» Алексея Германа-младшего и фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Главой жюри в этом году стал американский режиссер Спайк Ли.

Среди претендентов на Золотую пальмовую ветвь мюзикл «Анетт» от французского классика Лео Каракса и история о монахине-лесбиянке Пола Верховена, а также иранская знаменитость Асхар Фархади с фильмом «Герой» и ряд других произведений.

Единственным отечественным обладателем Золотой пальмовой ветви по-прежнему остается Георгий Калатозов — его фильм «Летят журавли» поручил награду в далеком 1957-м году.