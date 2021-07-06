Бизнесмен Олег Дерипаска обжаловал отказ американского суда в иске о снятии санкций

Ограничения США в отношении предпринимателя продолжают действовать, несмотря на то, что он отказался от контроля над рядом компаний.

Речь идет о решении суда, которое было вынесено в середине июня. Тогда Дерипаска и его адвокаты пытались доказать, что его включение в санкционные списки США было безосновательным и произвольным. Кроме того, защита российского бизнесмена утверждала, что причины наложения ограничений были описаны недостаточно подробно, а часть сведений – засекречена. Однако все эти доводы были отвергнуты. Дерипаска оценил это решение как «предсказуемо абсурдное». Ответчиками по его апелляции предприниматель указал руководителей министерства финансов США и Офиса по контролю за иностранными активами.

Само разбирательство длится уже более 2 лет. Дерипаска требует возместить ему ущерб в 7,5 млрд долларов, считая санкции против него утратившими актуальность. В январе 2019 года бизнесмен снизил свою долю в холдинге En+ с 70% до почти 45%, а в алюминиевой компании «Русал» он и вовсе владеет только 0,01% акций. В результате с предприятий санкции были сняты, однако Дерипаска остался под ограничениями.

Американские санкции в отношении Дерипаски действуют с апреля 2018 года: власти США считают, что бизнесмен действует в интересах высокопоставленных российских чиновников.